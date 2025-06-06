Названы продукты, которые помогают росту волос

Миндаль, тыквенные семечки, чечевица, болгарский перец и морковь помогают усилить рост волос и улучшают их качество, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Рацион напрямую определяет, насколько хорошо функционируют волосяные фолликулы, насколько активен обмен веществ и как слаженно работают гормональная и иммунная системы. Правильный подход к питанию помогает не только сохранить красоту волос, но и защитить их от выпадения, особенно в стрессовых ситуациях, таких как, например, перенесенные вирусные инфекции.

«Одним из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья волос по праву считаются орехи — прежде всего миндаль. Он богат витамином Е, известным как мощный антиоксидант. Этот витамин улучшает микроциркуляцию в коже головы, обеспечивает питание волосяных луковиц и защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Кроме того, миндаль содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют структуру волос, делают их более эластичными, мягкими и шелковистыми», — рассказал врач.

Другим незаменимым продуктом для здоровья волос, по словам врача, являются тыквенные семечки — ценный источник цинка. Он необходим для нормальной работы иммунной системы, участвует в синтезе половых гормонов и способствует регуляции обменных процессов в коже и волосяных фолликулах.

«Также в рационе должны присутствовать бобовые, особенно чечевица. Она богата витаминами группы B, которые необходимы для поддержания нормального кровоснабжения кожи головы. Именно эти витамины улучшают питание волосяных фолликулов, тем самым стимулируя рост крепких и здоровых волос. Болгарский перец — прекрасный источник витамина С, который играет ключевую роль в синтезе коллагена. Этот белок необходим для прочности сосудов, в том числе капилляров, обеспечивающих питание кожи головы. Таким образом, витамин С способствует не только росту волос, но и их восстановлению после повреждений», — рассказал врач.

Морковь — еще один важный продукт. По его словам, она богата витамином А, который регулирует деятельность сальных желез. При достаточном уровне этого витамина волосы приобретают здоровый блеск, реже пачкаются и становятся менее ломкими. Кроме того, витамин А участвует в обновлении клеток эпителия, что делает кожу головы более здоровой и устойчивой к внешним раздражителям.

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