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Ученые узнали, какие люди склонны к зависти и ревности

EBS: недовольные своим ростом люди чаще проявляют зависть и ревность
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Depositphotos

Люди, недовольные своим ростом, чаще проявляют зависть, ревность и склонность к соперничеству — особенно по отношению к представителям своего пола. К такому выводу пришли психологи из Университета Западного Сиднея. Результаты их исследования опубликованы в журнале Evolutionary Behavioral Sciences (EBS).

В эксперименте приняли участие 302 взрослых жителя США. Участникам измерили фактический рост и оценили уровень неудовлетворенности им, после чего сопоставили эти данные с результатами тестов на проявление зависти, ревности и соревновательного поведения в однополых взаимодействиях.

Выяснилось, что наибольшую склонность к соперничеству проявляют те, кто особенно остро воспринимает разницу между своим ростом и желаемым. У мужчин эта связь выражена особенно ярко: недовольные своим ростом чаще злятся на более успешных сверстников и испытывают зависть к привлекательным соперникам. Испытуемые женского пола также демонстрировали высокуют «завистливость», однако их стремление к соперничеству было сильнее связано с собственным внутренним желанием быть выше.

Авторы исследования подчеркнули, что склонность к зависти и ревности коррелировала не с объективными физическими характеристиками, а с субъективным негативным восприятием себя. По их словам, стремление соответствовать культурным стандартам внешности способно вызывать тревожность и оказывать влияние на поведение в романтических отношениях, на работе и в повседневной жизни.

Ранее стало известно, почему некоторые люди принимают все близко к сердцу.

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