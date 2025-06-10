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Стало известно, почему некоторые люди принимают все близко к сердцу

NHB: некоторые люди генетически более восприимчивы, чем другие
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romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых во главе с исследователями из Лондонского королевского колледжа обнаружила гены, которые могут объяснять, почему некоторые люди сильнее других реагируют на жизненные события — как хорошие, так и плохие. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Исследование показало: чувствительность человека к окружающей среде может влиять на то, как проявляются тревожность, депрессия, симптомы СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности), аутизма и обычные переживания.

Ученые изучили данные почти 22 тысяч однояйцевых близнецов из разных стран. Близнецы с одинаковыми генами, но разными жизненными историями, помогли выявить, какие именно участки ДНК делают человека более или менее чувствительным к внешнему миру.

Оказалось, что некоторые люди генетически более «восприимчивы» — они сильнее переживают стресс или, наоборот, получают больше пользы от положительных событий. Это помогает объяснить, почему одинаковые обстоятельства по-разному влияют на психическое здоровье разных людей. Гены, связанные с ростом и развитием мозга, влияли на чувствительность к аутичным чертам, а гены, отвечающие за реакцию на стресс, были связаны с симптомами депрессии.

Исследователи подчеркивают, что это открытие — шаг вперед к пониманию того, как взаимодействуют гены и среда. В будущем такие знания могут помочь создавать более персонализированные подходы к лечению и профилактике психических расстройств.

Ранее ученые создали устройство для выявления редких генетических мутаций.

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