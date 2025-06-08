В NASA и Пентагон начали искать альтернативу SpaceX после ссоры Маска с Трампом

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагона ищут возможную замену ракетам и кораблям компании SpaceX на фоне ссоры предпринимателя Илона Маска и американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Поначалу было «занимательно» наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском в социальных сетях. Но как только Маск призвал вывести Dragon из эксплуатации, это стало действительно пугающим», — пишет газета.

WP пишет также, что представители NASA и Пентагона «обратились к конкурентам» принадлежащей Маску SpaceX «с призывом скорее разработать альтернативные ракеты-носители и корабли».

Газета уточняет, что SpaceX по контракту с NASA с 2020 года доставляет на своих кораблях Crew Dragon экипажи на Международную космическую станцию, кроме того, они используются в том числе в рамках программы перекрестных полетов между Роскосмосом и НАСА. Пентагон, отмечает издание, также во многом зависит от компании SpaceX в вопросе вывода на орбиту своих особо секретных спутников.

Как информирует издание, за последние дни представители двух ведомств связывались по меньшей мере с тремя американскими компаниями, в том числе Rocket Lab, Stoke Space, а также принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу Blue Origin.

В свою очередь издание The War Zone писало, что ссора Маска и Трампа ставит под вопрос многомиллиардные госзаказы SpaceX, без которых Пентагон и NASA рискуют остаться без дешевых орбитальных запусков. В 2024 году компания Маска выполнила 134 орбитальных запуска и вывела 84% всех мировых спутников; на 2025-й у нее контрактов уже почти на $6 млрд. По оценке Newsweek, если Белый дом лишит Маска финансирования, США придется вновь обращаться к «Роскосмосу» для доставки астронавтов на МКС и запускать разведспутники по куда более высокой цене.

Ранее в NASA ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon.