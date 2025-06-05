В России впервые использовали квантовые технологии для диагностики рака

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) впервые использовали квантовые точки с более сложной структурой для диагностики рака. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Во всем мире научное сообщество активно обсуждает, разрабатывает и применяет новые методы в диагностике и лечении рака. Одним из методов, который зарекомендовал себя как мощный инструмент для визуализации процессов в живом организме, является использование квантовых точек в качестве флуорофоров (светящихся фрагментов молекулы).

Квантовые точки — это полупроводниковые нанокристаллы с уникальными оптическими и электронными свойствами. Они могут светиться гораздо дольше, чем традиционные органические красители. Это позволяет достаточно точно в режиме реального времени определять геометрический размер опухоли.

Пензенские ученые предложили использовать квантовые точки с более сложной внутренней структурой для диагностики раковых клеток с учетом влияния на них микроокружения злокачественного новообразования. Злокачественные клетки поглощают и содержат аминокислоты (это органические молекулы, состоящие из углерода, азота, кислорода и водорода), поэтому микроокружение опухоли перенасыщено ими.

«При попадании в человеческий организм квантовые точки, созданные для обнаружения опухоли, взаимодействуют с аминокислотами. Последние электрически заряжены, они меняют энергетический спектр квантовых точек, вызывая излучение. Было также учтено влияние на квантовые точки микроокружения опухоли. Если рядом окажется какая-либо аминокислота, она окажет влияние на рекомбинационное излучение — изменится длина волны. По разности длин волн мы можем говорить о том, что имеется объект с заряженными аминокислотами, значит перед нами опухоль. Такие аминокислоты сосредоточены в ее окрестностях. Для раковых клеток это питание», — рассказал «Газете.Ru» один из разработчиков, профессор, декан факультета информационных технологий и электроники ПГУ Владимир Кревчик.

Достижение ученых ПГУ может стать хорошим подспорьем для развития квантовых технологий в биомедицине. До этого в мировой практике такие исследования не проводили.

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