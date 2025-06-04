Жабы-повитухи помогли российским ученым найти самую главную причину образования новых видов

Международный коллектив ученых, в который вошли специалисты из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН), установил, что изоляция сильнее, чем другие факторы, приводит к расхождению разных видовых линий у животных. Им удалось доказать это на примере жаб-повитух, живущих на широких пространствах Западной Европы и Северной Африки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Сегодня у ученых нет единого мнения о том, какие факторы микроэволюции (то есть образования новых видов и подвидов) являются первичными: генетическое обособление, возникновение различий в брачном поведении живых организмов или внешней морфологии, а может быть, различия по условиям внешней среды в местах их обитания.

Для исследования ученые выбрали жаб-повитух. Их самцы во время размножения наматывают на себя икряной мешок и носят его вплоть до того момента, когда из икры выводятся личинки, поэтому эти жабы и названы повитухами. Они представлены большим количеством видов и подвидов, имеющих разную степень генетического расхождения. Для каждой из этих форм ученые собирали и анализировали большой объем информации о гибридной несовместимости (через изучение структуры гибридных зон) и ее связи с расхождением в генах, о внешнем строении (морфологии), об экологической дифференциации и даже о брачных криках (песнях).

Ученые обнаружили, что внешние различия у этих жаб становятся заметными только тогда, когда они становятся хорошо устоявшимися и полностью изолированными видами.

«Проведенное исследование позволило сильно продвинуться в изучении такой фундаментальной проблемы, как микроэволюция у животных. При изучении биоразнообразия различных территорий и природоохранного статуса каких-либо форм очень важно правильно их классифицировать. И данная работа — это значительный шаг в этом направлении. Выявленная нами последовательность событий в ходе процесса видообразования очень важна для разграничения видов», – отмечает руководитель Лаборатории стабильности хромосом и микроэволюции генома ИНЦ РАН Спартак Литвинчук.

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