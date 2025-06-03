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Айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане

ААНИИ: айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане
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NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший в мире айсберг А23а сошел с мели и возобновил дрейф в водах Южного океана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2730 квадартных км, что сравнимо с площадью Москвы», — заявилии в ААНИИ.

Отмечается, что от первоначального размера А23а осталось уже 35% площади. Дальнейшая судьба айсберга-гиганта будет зависеть от ветра и течений в этой части океана.

В феврале сообщалось, что от самого крупного в мире айсберга откололся кусок, равный 2% от его площади.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался неподвижным в море Уэдделла, прежде чем возобновил дрейф в ноябре 2023 года. Прежде высказывались опасения о возможном столкновении айсберга с островом Южная Георгия, однако, по последним данным Арктического и антарктического НИИ, А23а изменил траекторию, и вероятность столкновения снизилась.

Ранее «Роскосмос» показал крупнейший айсберг в мире.

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