В РАН объяснили, почему Луну нужно защитить от космического туризма

Включение Луны в список находящихся под угрозой культурных объектов разумно, так как артефакты на спутнике легко разрушить. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил астрофизик, популяризатор наук и профессор Российской академии наук Сергей Попов.

«С одной стороны, действительно до начала сколь-нибудь активного лунного туризма еще очень далеко. Но, конечно, ничто не мешает заранее задуматься о некоторых очевидных возможных последствиях. В этом смысле такое решение не выглядит каким-то очень экстравагантным. Я бы сказал, что это разумное решение. Можно прийти, наступить на тот же след, поэтому можно легко разрушить артефакт как таковой. Ограничить или, я бы сказал, запретить неконтролируемые туристические или какие бы ни было еще экспедиции в область, где совершались посадки, наверное, разумно», — сказал он.

16 января стало известно, что Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в свой ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, из-за неконтролируемого космического туризма. В организации обеспокоены тем, что более 90 важных объектов на Луне могут пострадать, среди них и место высадки «Аполлона-11» — там астронавт Нил Армстронг впервые ступил на поверхность спутника Земли.

Ранее стало известно, что на Луну отправят крошечный красный домик из Швеции.