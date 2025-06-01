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Ученые раскрыли главный принцип питания для здоровья сердца

ASN: цельные злаки, орехи и овощи снижают риск сердечных болезней на 15%
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nadianb/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения раскрыли главный принцип питания для сохранения здорового сердца. Анализ данных почти 200 тыс. человек за несколько десятилетий показал: для защиты сердца ключевую роль играет не выбор между низкоуглеводной и низкожировой диетой, а качество продуктов. Результаты исследования представили на конференции Американского общества питания (ASN) в Орландо.

Команда сравнила влияние разных типов питания на риск ишемической болезни сердца. Оказалось, что здоровые версии диет (с упором на цельные злаки, овощи, орехи) снижали риск на 15%. В то же время нездоровые варианты с рафинированными углеводами и избытком жиров повышали опасность заболеваний.

Специалисты советуют увеличивать в рационе долю цельных продуктов: овощей, фруктов, бобовых, а также минимизировать потребление переработанного мяса и сладких напитков.

Ученые планируют изучить влияние генетики и образа жизни на эффективность диет, а также их связь с диабетом и онкологией. Эти данные помогут создавать персонализированные рекомендации по питанию.

Ранее исследователи назвали продукты, увеличивающие риск инсульта.

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