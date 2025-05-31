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Ракета Blue Origin с туристами совершила суборбитальный полет

Ракета New Shepard совершила коммерческий полет с экипажем из шести туристов
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Blue Origin/Youtube

Ракета New Shepard американской компании Blue Origin совершила суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести туристов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В состав экипажа вошли: преподаватель STEM в K-12 Айметт Медина Хорхе, рентгенолог, ставший исследователем, доктор Гретхен Грин, бывший посол Панамы в США Хайме Алеман, бизнесмен Джесси Уильямс, руководитель аэрокосмической отрасли Марк Рокет и предприниматель Пол Джерис», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch, расположенной около города Ван-Хорн на западе штата Техас. Полет длился примерно 10 минут. По итогам полета New Shepard отправил в космос 64 человека, отметили в Blue Origin.

В апреле New Shepard отправился в космос с полностью женским экипажем, в состав которого вошла певица Кэти Перри. На борту также находились писатель и ученый — исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, гендиректор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, а также кинопродюсер Керианн Флинн.

Ранее Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.

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