В Рособрнадзоре прокомментировали жалобы на сложность ЕГЭ по математике

Россияне ежегодно жалуются на сложность ЕГЭ по профильной математике, в этом нет ничего необычного, заявил в комментарии ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Профильная математика, заходите в поисковик, находите «скандал 2024 год», ученики обсуждают сложность профильной математики. Вбиваем 2023 или 2022 год — все рассказывают то же самое. Это традиционно», — сказал Музаев.

Он отметил, что обычно после жалоб следуют «восторги участников от полученных баллов», и выразил надежду, что и в этом году ситуация будет аналогичной.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

Отмечается, что с начала сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 человек.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор после инцидента в московской школе запретил круглые столы на ЕГЭ.