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«Золото дураков» спасает планету: ученые раскрыли тайну пирита

NatGeo: пирит стабилизирует климат после извержений супервулканов
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Depositphotos

Международная группа ученых из США и Канады обнаружила неизвестный природный механизм, который на протяжении миллионов лет защищал Землю от последствий масштабных выбросов углерода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда описала принцип действия открытого природного «буфера». При резком увеличении углекислого газа в атмосфере (например, после извержения супервулкана) в океане стартует цепь реакций.

Снижение уровня кислорода делает воду более щелочной. Затем в бескислородных условиях активируется анаэробное дыхание микроорганизмов. В результате образуется минерал пирит, также известный как «золото дураков» из-за сходства с драгоценным металлом. Пирит нейтрализует кислотность, помогая океану поглощать избыточный углерод.

Этот процесс, подтвержденный компьютерным моделированием за 400 млн лет, объясняет, как планета восстанавливалась после древних катастроф, включая периоды массового вымирания.

Хотя открытие демонстрирует удивительную устойчивость земной системы, ученые предупреждают, что природные механизмы работают в геологических масштабах времени (тысячи лет), а не спасут человечество от текущего кризиса. Кроме того, современное закисление океана и его дезоксигенация происходят в 100 раз быстрее, чем в прошлом.

Ранее палеонтологи нашли древнее членистоногое, погребенное под слоем пирита.

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