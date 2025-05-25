Ученые открыли масштабную «утечку» золота из ядра Земли

Nature: золото из металлического земного ядра просачивается в мантию планеты

Немецкие ученые из Гёттингенского университета обнаружили «утечку» драгоценных металлов из земного ядра в мантию. Открытие объясняет происхождение золота и других редких элементов на поверхности нашей планеты. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.

Основная масса земного золота (более 99,999%) находится в металлическом ядре на глубине 3000 км.

В новом исследовании специалисты нашли необычный изотоп рутения (100Ru) в гавайских лавах. Этот редкий изотоп, характерный для ядерного вещества, свидетельствует о глубинном происхождении магмы.

«Наши данные показывают, что материал ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, действительно проникает в мантию», — пояснили авторы научной работы.

Анализ выявил, что гавайские вулканы питаются магмой, поднимающейся с границы ядра и мантии. Этот процесс переносит колоссальные объемы вещества — сотни квадриллионов тонн породы.

Открытие меняет представления о происхождении золота и редких металлов, внутренней динамике планеты и формировании океанических островов.

Ранее ученые выяснили, что пирит, также известный как «золото дураков», играет важную роль в регулировании климата.