Российские космонавты назвали полет женской команды из США пиар-акцией

Российские космонавты не признали суборбитальный полет корабля New Shepard с женским экипажем, в составе которого была певица Кэти Перри, космическим. Об этом сообщает РИА Новости.

По их мнению, полет корабля New Shepard 14 апреля является скорее пиар-акцией космической компании Джеффа Безоса Blue Origin.

«У нас государственная программа, и мы выполняем государственные задачи. С точки зрения государства такая пиар-акция бессмысленна», – подчеркнул космонавт Иван Вагнер на торжественной встрече членов экипажей 71-й и 72-й длительных экспедиций на МКС.

Еще один космонавт, Александр Гребенкин, отметил, что российская пилотируемая космонавтика прежде всего связана с научными программами. И хотя туристы тоже летают, он не считает космос местом «для таких акций».

14 апреля суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin отправился в космос с полностью женским экипажем, в состав которого вошла певица Кэти Перри. Помимо нее, на борту находились писатель и ученый — исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, гендиректор STEMBoard и бывший ученый NASA Аиша Боу, а также кинопродюсер Керианн Флинн. Возглавила миссию Лорен Санчес, невеста основателя Blue Origin и Amazon Джеффа Безоса.

Ранее космонавт рассказал, возможен ли полет в космос женской команды из РФ.