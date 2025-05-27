Ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

Вспышки на Солнце приведут к магнитным бурям на Земле 28 мая

Вспышки на Солнце приведут к магнитным бурям на Земле 28 мая. Об этом рассказали ТАСС в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук) и ИСЗФ СО РАН (Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук).

Согласно прогнозам ученых, завтра скорость солнечного ветра начнет расти. Хотя ожидается, что ее рост будет умеренным (до 600 км/с), при прошлом подобном прогнозе реальные характеристики составили 700–800 км/с и «раскачали поле Земли до довольно заметных бурь».

«Текущий прогноз даже при скоростях в 600 км/с показывает завтра магнитные бури», — подытожили в лаборатории.

До этого ее специалисты предупреждали, что 29 мая прогнозируется всплеск солнечной активности: геомагнитный индекс может подняться до 5 баллов — это начало магнитной бури средней силы. 30 мая буря может сохраниться, а 31 мая ситуация стабилизируется. Эксперты напомнили, что прогноз может меняться, поэтому стоит следить за обстановкой, особенно метеочувствительным и тем, кто работает с точной электроникой.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.