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Британец нашел в заброшенном доме коллекцию латунных пряжек

Jam Press: британский исследователь обнаружил в старом доме коллекцию пряжек
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Кадр видео: seanurbex/TikTok

Британский исследователь Шон Пайпер обнаружил в заброшенном доме коллекцию разнообразных латунных пряжек. Об этом пишет Jam Press.

Свой трофей мужчина обнаружил, проникнув в здание через окно второго этажа. Дом был необитаем с 2020 года. Пряжки старинного вида висели над камином здания. Также в здании Пайпер обнаружил вазу с засушенными цветами, старинные книги и пустые бутылки. По мнению мужчины, все эти предметы использовались пожилой хозяйкой дома для создания антуража.

Пайпер отметил, что несмотря на то, что домовладелица покинула здание не так давно, оно словно «застыло во времени».

До этого в заброшенном доме в Приморье обнаружили женщину, которая заселилась туда сама.

По предварительной информации, женщина поселилась в старом доме сама, это было вынужденной мерой. На кадрах, снятых правоохранителями, заметно, что местная жительница передвигается на специальном кресле, для подъема по ступенькам ей понадобилась помощь посторонних.

Ранее археологи нашли древнейший «портрет» работы художника-неандертальца.

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