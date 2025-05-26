Археологи нашли древнейший «портрет» работы художника-неандертальца

A&AS: в Испании обнаружен камень в виде лица с рукотворной точкой на месте носа

Испанские археологи из Мадридского университета нашли в пещере Сан-Ласаро удивительный артефакт — гранитный валун с естественными углублениями, напоминающими человеческое лицо, на котором сохранился отпечаток пальца неандертальца. Находка возрастом около 43 тыс. лет может быть древнейшим образцом переносного искусства в Европе. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences (A&AS).

Необычный камень длиной 20 см привлек внимание ученых своей антропоморфной формой. Особый интерес вызвала красная охристая точка, расположенная точно в том месте, где у «лица» должен быть нос. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что этот пигментный след был оставлен кончиком пальца взрослого мужчины-неандертальца.

«Расположение точки не случайно — она идеально вписана в природные контуры камня. Это свидетельствует о преднамеренном действии, а не о случайном загрязнении», — объяснил руководитель проекта Давид Альварес Алонсо.

Открытие проливает новый свет на когнитивные способности неандертальцев. Ученые утверждают, что артефакт демонстрирует три фундаментальных аспекта символического мышления: способность к ментальной визуализации образов, намеренную коммуникацию и придание смысла неодушевленным объектам.

Исследователи отмечают, что если бы аналогичный артефакт был создан Homo sapiens, его художественная природа не вызывала бы сомнений. Уникальность объекта затрудняет его интерпретацию, но ученые настаивают — неандертальцы обладали развитым абстрактным мышлением, не уступающим когнитивным способностям современного человека.

Ранее археологи нашли в Испании древнейший известный пример символического искусства.