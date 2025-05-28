Ученый раскрыл, как наследуется долголетие в семьях

Наследование долголетия в семье только на 10% определяется генами, в то время как главными факторами являются образ жизни и привычки. Об этом Газете.Ru рассказал Михаил Болков, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.
По словам ученого, существуют семьи долгожителей, в которых из поколения в поколение прослеживаются рекордные цифры возраста в сравнении со средними значениями по популяции. При этом так происходит вне зависимости от сложных внешних обстоятельств.
«Поиск гена долголетия всегда интересовал ученых. Его обнаружение позволило бы прицельно разрабатывать генотерапию долгожительства. Увы, есть ряд находок, которые подтверждают роль определенных вариантов генов, но в целом уникального рецепта не найдено», – рассказал Газете.Ru Болков.
Ученый отметил, что есть и другие исследования, которые раскрывают вклад генетики в долгожительство внутри семей, а также роль окружающих факторов и образа жизни. По словам эксперта, роль наследственности часто переоценивают.
«Воспитание внутри семьи значит порой больше, чем наследственность – определенный образ жизни и питания, поведения, труда и культуры – все это не генетические факторы», – пояснил специалист.
Эксперт добавил, что в 2018 году было проведено масштабное исследование, охватившее миллионы семей. Его выводы подтвердили: хотя долгожительство действительно прослеживается в некоторых семьях, вклад наследственности при этом составляет около 10%.
«Это хорошая новость. Данные показывают, что мы можем на многое повлиять», – заключил ученый.
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