На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый раскрыл, как наследуется долголетие в семьях

Ученый Болков: наследование долголетия в семье только на 10% определяется генами
close
Depositphotos

Наследование долголетия в семье только на 10% определяется генами, в то время как главными факторами являются образ жизни и привычки. Об этом Газете.Ru рассказал Михаил Болков, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

По словам ученого, существуют семьи долгожителей, в которых из поколения в поколение прослеживаются рекордные цифры возраста в сравнении со средними значениями по популяции. При этом так происходит вне зависимости от сложных внешних обстоятельств.

«​​Поиск гена долголетия всегда интересовал ученых. Его обнаружение позволило бы прицельно разрабатывать генотерапию долгожительства. Увы, есть ряд находок, которые подтверждают роль определенных вариантов генов, но в целом уникального рецепта не найдено», – рассказал Газете.Ru Болков.

Ученый отметил, что есть и другие исследования, которые раскрывают вклад генетики в долгожительство внутри семей, а также роль окружающих факторов и образа жизни. По словам эксперта, роль наследственности часто переоценивают.

«Воспитание внутри семьи значит порой больше, чем наследственность – определенный образ жизни и питания, поведения, труда и культуры – все это не генетические факторы», – пояснил специалист.

Эксперт добавил, что в 2018 году было проведено масштабное исследование, охватившее миллионы семей. Его выводы подтвердили: хотя долгожительство действительно прослеживается в некоторых семьях, вклад наследственности при этом составляет около 10%.

«Это хорошая новость. Данные показывают, что мы можем на многое повлиять», – заключил ученый.

Ранее ученые назвали четыре фактора, помогающих дожить до 100 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами