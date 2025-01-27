Дайвер сделал фото «самого милого» морского существа

Японский дайвер осуществил свою мечту, сделав подводные фотографии «самого милого» морского существа, пишет Good News Network.

Юсукэ Фуками, дайвер из японского прибрежного города Канагава, недавно осуществил свою мечту, запечатлев на подводные фотографии редкого морского слизняка Costasiella kuroshimae, напоминающего мультяшного персонажа. Это событие произошло во время его поездки на Бали.

«Встреча с этим существом была целью нашего визита, и когда мы наконец нашли его, я был очень рад, что достиг своей цели», — поделился Юсукэ.

Costasiella kuroshimae, известный также как «листовая овца», был впервые обнаружен всего 30 лет назад у побережья японского острова. Этот моллюск без раковины достигает длины всего 5-10 мм и обладает двумя темными глазами и ринофорами, которые напоминают овечьи уши. Слизни питаются водорослями, что позволяет им косвенно осуществлять фотосинтез, делая их одними из немногих животных, способных получать энергию подобно растениям.

Ранее дайверы обнаружили у берегов Сицилии затонувшее 2500-летнее судно, наполненное артефактами.