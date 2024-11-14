Биологи впервые показали загадочного морского слизня, 24 года ускользавшего от ученых

Американские ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей впервые продемонстрировали кадры с моллюском нового вида Bathydevius caudactylus, на изучение которого ушло почти 25 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Deep-Sea Research Part I (DSRPI).

Bathydevius caudactylus относится к голожаберным моллюскам, также известным как морские слизни. Впервые это животное попало на камеру подводного дрона, исследовавшего глубины залива Монтерей в 2000 году. Следующую четверть века специалисты собирали данные и пытались выяснить, с чем именно они имеют дело.

Большинство морских слизней населяют морское дно на мелководье, однако Bathydevius caudactylus стал первым голожаберным моллюском, живущим в полуночной зоне океана на глубине от 1000 до 4000 метров.

Длина существа достигает 14 сантиметров. Моллюск оснащен полупрозрачным капюшоном, с помощью которого он ловит ракообразных. Сквозь полупрозрачное тело животного можно рассмотреть его органы. Кроме того, Bathydevius caudactylus обладает способностью к биолюминесценции и может отбрасывать светящиеся конечности в качестве приманки, чтобы отвлечь хищников.

Биологи отметили, что обнаруженный вид совершенно не похож на других голожаберных моллюсков, из-за чего его принадлежность удалось определить только с помощью анатомических и генетических тестов.

Известно, что этот таинственный морской слизень обитает в северо-восточной части Тихого океана у берегов Северной Америки. Однако его ареал может быть еще шире, считают исследователи.

Ранее ученые выяснили, что самый большой в мире двустворчатый моллюск оказался под угрозой исчезновения.