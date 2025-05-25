На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса X. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ИПГ).

«25 мая в 04.52 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — самый слабый, X — самый мощный. Каждая следующая буква означает увеличение мощности в 10 раз.

19 мая ученые ИПГ зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M. По данным специалистов, вспышка M3.2 была зафиксирована на краю Солнца — ее длительность составила 13 минут.

14 мая на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M5.3. По данным Института прикладной геофизики, событие зарегистрировали в области солнечных пятен №4087 (координаты N17E68). Продолжительность явления составила 37 минут.

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