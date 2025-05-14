На Солнце зафиксировали вторую за сутки сильную вспышку

ТАСС: на Солнце произошла вспышка класса М, которая длилась 37 минут

На Солнце утром 14 мая зафиксировали мощную вспышку класса M5.3. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), который занимается наблюдением солнечной активности.

По данным института, вспышка была зарегистрирована в 06:25 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен №4087 (координаты N17E68). Продолжительность явления составила 37 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — самый слабый, X — самый мощный. Каждая следующая буква означает увеличение мощности в 10 раз. Класс M5.3 указывает на вспышку предпоследнего уровня интенсивности, которая может повлиять на Землю, вызвав перебои в радиосвязи и навигационных системах, особенно в высокоширотных регионах.

Накануне на Солнце зарегистрировали вспышку уровня X. Ученые отмечали, что это первое событие данного класса после примерно 1,5-месячного перерыва.

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