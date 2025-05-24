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Ученые опровергли сенсационное заявление о находке следов жизни на другой планете

A&A: органические молекулы на планете K2-18b могут быть не связаны с жизнью
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NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted/STScI

Американские астрофизики из Чикагского университета поставили под сомнение апрельское заявление об обнаружении потенциальных признаков жизни на экзопланете K2-18b. Ученые проанализировали данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» и пришли к выводу, что доказательства наличия биомаркеров недостаточно надежны. Выводы опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

В апреле группа британских исследователей из Кембриджского университета сообщила о возможном обнаружении в атмосфере K2-18b молекул диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС) — соединений, которые на Земле производятся живыми организмами. Однако новый анализ, проведенный под руководством Рафаэля Луке, показал, что наблюдаемые сигналы могут соответствовать и другим, более распространенным молекулам, таким как этан.

«Данные слишком зашумлены, чтобы делать однозначные выводы. Существует множество соединений с похожими спектральными характеристиками, и мы не можем исключить более простые объяснения», — пояснили специалисты.

Ученые из Чикаго проанализировали не только данные, использованные кембриджской группой, но и дополнительные наблюдения «Уэбба» и телескопа «Хаббл». Они подчеркивают, что интерпретация спектров экзопланет — сложная задача, особенно когда сигналы слабые.

«Любое соединение с углеродом и тремя атомами водорода будет давать схожий сигнал. Диметилсульфид — лишь один из многих возможных вариантов», — отметил соавтор исследования Майкл Чжан.

Авторы подчеркивают, что их работа не отрицает полностью возможность наличия ДМС на K2-18b, но призывает к большей осторожности в интерпретации данных.

Ранее ученые рассказали о перспективах поиска жизни на K2-18b и других экзопланетах.

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