Ученые рассказали, сможем ли мы найти свидетельства существования инопланетной жизни

Недавние данные с телескопа Джеймса Уэбба вызвали сенсацию: в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в 125 световых годах от Земли, обнаружены молекулы, которые на Земле производятся живыми организмами. Речь идет о диметилсульфиде (DMS) и его производных — потенциальных биомаркерах. Однако ученые, в том числе признанный эксперт в области астробиологии Сара Сигер из Массачусетского Технологического Института, предупреждают: это не доказательство жизни, а лишь повод для дальнейших исследований. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По мнению исследователей, телескоп Джеймс Уэбб, несмотря на свои впечатляющие способности, все еще не способен однозначно зафиксировать жизнь на других планетах.

«Идея, что телескоп вдруг поймает «серебряную пулю» — молекулу, однозначно указывающую на существование жизни, — это иллюзия», — отметили авторы статьи. — «K2-18b — планета, вращающаяся вокруг красного карлика, и хотя такие звезды идеально подходят для изучения с помощью спектроскопии прохождения, они сами создают шум в данных из-за своей активности: вспышек, пятен и других магнитных явлений».

Кроме того, интерпретация спектров планет с телескопа — сложнейшая задача. То, что мы видим, — это усредненный сигнал от атмосферы, внутренней структуры планеты и звезды-хозяина. Разобрать его и отделить возможные признаки жизни от других факторов — пока задача почти неразрешимая.

Авторы статьи выделяют три критерия для подтверждения наличия биомаркеров: достоверность сигнала, правильное определение газа и его надежное толкование в контексте свойств планеты. В случае K2-18b, по их мнению, не выполняется ни одно из этих условий.

И все же телескоп Джеймс Уэбб дает человечеству уникальный инструмент, с помощью которого мы все ближе подходим к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной? Каждый новый спектр, каждая возможная молекула — это шаг вперед, даже если он требует осторожности и терпения.

