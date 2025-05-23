В Минпросвещения заявили об отсутствии утечек материалов ЕГЭ

Министр просвещения Кравцов заявил, что ЕГЭ в России стартовал без утечек

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ в России стартовал без утечек материалов. Его слова приводит ТАСС.

«Начался основной период ЕГЭ, ребята сдают историю, литературу и химию. В целом экзамен начался без сбоев, без утечек экзаменационных материалов», — заявил он.

По словам Кравцова, обеспечение безопасности экзамена является приоритетом ведомства.

До этого суд в Москве запретил Telegram-каналу распространять ответы на ГИА.

В ходе проверки было выявлено, что за материальное вознаграждение авторы канала предоставляли ответы не только на задания итоговых экзаменов за 8 и 9 класс, но и на вопросы устных собеседований, олимпиад и тестирования МЦКО.

В решении суда незаконное получение ответов на ЕГЭ было признано нарушающим право несовершеннолетних на образование и направленным на получение конкурентных преимуществ, что нарушает принципы образования. Распространяемые каналом сведения были признаны запрещенными 18 марта. При этом владельца канала установить не удалось.

Ранее россиян предупредили о мошеннических Telegram-каналах с ответами к ЕГЭ.