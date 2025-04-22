Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных

В текущем году число фишинговых Telegram-каналов и сайтов, которые мошенники создают с целью кражи личных данных у сдающих ЕГЭ, может увеличиться в три раза. Руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин заявил РИА Новости, что уже зафиксировано несколько десятков закрытых каналов и более 100 поддельных сайтов, предлагающих платные ответы на ОГЭ и ЕГЭ.

Мошенники активно используют период сдачи основных государственных экзаменов с апреля по июнь для фишинга. Аникушин отметил, что такие ресурсы представляют особую угрозу, поскольку собирают персональные данные как у школьников, так и у их родителей во время процесса авторизации. Некоторые сайты даже предлагают фальшивую проверку электронной почты.

Это может привести к получению вредоносных программ для кражи паролей, передаче доступа к устройству злоумышленникам или даже шантажу в случае перевода денег подозрительным организациям. В лучшем случае жертва может получить устаревшие ответы, а мошенник, получив деньги, просто перестанет выходить на связь.

До этого в рунете был выявлен новый вид мошенничества, связанный с созданием фишинговых сайтов. Аферисты используют бренд мессенджера WhatsApp для продвижения якобы инвестиционной платформы.

Ранее в подполье рассказали, что офисы телефонных мошенников работают по всей Украине.