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Суд запретил Telegram-каналу «ОТВЕТЫ ЕГЭ ОГЭ 2025» публиковать ответы на ЕГЭ и ОГЭ

РИА Новости: суд в Москве запретил Telegram-каналу распространять ответы на ГИА
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Максим Богодвид/РИА Новости

Останкинский суд в Москве запретил российскому Telegram-каналу «ОТВЕТЫ ЕГЭ ОГЭ 2025» распространять ответы на ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы.

В ходе проверки было выявлено, что за материальное вознаграждение авторы канала предоставляли ответы не только на задания итоговых экзаменов за 8 и 9 класс, но и на вопросы устных собеседований, олимпиад и тестирования МЦКО.

В решении суда незаконное получение ответов на ЕГЭ было признано нарушающим право несовершеннолетних на образование и направленным на получение конкурентных преимуществ, что нарушает принципы образования. Распространяемые каналом сведения были признаны запрещенными 18 марта. При этом владельца канала установить не удалось.

До этого сообщалось, что аналитики Angara Security в 2024 году выявили 83 мошеннические площадки, которые используют тематику подготовки к ЕГЭ для продажи «ответов». Это в три раза больше площадок, чем в 2023 году. Старшеклассники и их родители теряют на сделках по продаже настоящих и фальшивых ответов ЕГЭ от 1 до 500 тысяч рублей ежегодно.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что утечка материалов ОГЭ и ЕГЭ невозможна.

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