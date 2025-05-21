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Найден способ продлить свежесть овощей на 10 дней

NanoLetters: найден способ продлить свежесть овощей с помощью микроигл из шелка
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Shutterstock

Мы все знакомы с чувством вины, когда фрукты и овощи портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Теперь исследователи из Массачусетского технологического института нашли способ продлить срок их хранения: они ввели в растения мелатонин с помощью биоразлагаемых шелковых микроигл. Работа опубликована в журнале Nano Letters.

Это открытие особенно важно, ведь более 30% продуктов в мире теряется уже после сбора урожая — этого хватило бы, чтобы накормить свыше миллиарда человек. Холодильники — традиционное средство хранения, но они требуют электричества и инфраструктуры, недоступной во многих регионах.

Ключевой элемент нового метода — миниатюрные шелковые микроиглы, которые проникают сквозь плотную кожицу растения, не вызывая стресс, и точно доставляют дозу мелатонина прямо в ткани растения.

В эксперименте ученые обработали пак-чой — быстро портящийся азиатский овощ. Растения, обработанные мелатонином с помощью микроигл, оставались свежими на 4 дня дольше при комнатной температуре и на 10 дней дольше в холодильнике по сравнению с обычными. Это может позволить довезти урожай до магазинов до того, как он испортится.

Исследователи отмечают, что мелатонин активирует у растений защитные механизмы, замедляющие старение. Показатели веса, цвета и содержания хлорофилла у обработанных растений оставались стабильными значительно дольше.

Хотя сейчас пластыри с микроиглами наносились вручную, в будущем их планируют внедрить в сельхозтехнику — от тракторов до дронов. В дальнейшем команда собирается изучать влияние разных гормонов на различные культуры и искать способы масштабирования технологии проекта.

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