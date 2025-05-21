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Ученые нашли неочевидное средство от проблем с кишечником

JSFA: экстракт земляничного дерева лечит желудочно-кишечные расстройства
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m.e.s.t.o.c.k/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что экстракт растения Arbutus unedo, известного как земляничное дерево, может быть эффективным средством против язвенного колита — воспалительного заболевания кишечника. Работа опубликована в журнале Journal of the Science of Food and Agriculture (JSFA).

Исследование проводилось на крысах. В ходе экспериментов животным давали экстракт растения до того, как им вводили вещество, вызывающее симптомы колита. У крыс, получавших растительный препарат, слизистая оболочка кишечника сохранялась в лучшем состоянии, а количество повреждений было заметно ниже. Также у них снижалась активность белков, связанных с воспалением и окислительным стрессом.

По словам автора исследования Сумаи Вахаби из Университета Джендубы в Тунисе, результаты указывают на потенциал растения для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как правильно применять это средство у людей.

Ранее ученые выяснили, как бактерии в кишечнике ускоряют процесс старения.

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