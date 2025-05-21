Ученые предупредили об «идеальном шторме» для здоровья современных подростков

The Lancet: молодые люди сталкиваются с психическими расстройствами и ожирением

Международная комиссия из 54 экспертов назвала главные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки во всем мире — от ухудшения психического здоровья до последствий изменений климата. Доклад опубликован в научном журнале The Lancet.

Отчет выявил тревожные тенденции. Согласно документу, к 2030 году каждый второй подросток в мире будет проживать в регионах с повышенной заболеваемостью. Около 70% молодых людей к 2050 году окажутся в урбанизированных зонах с риском социальной изоляции.

Почти половина подростков сталкивается с насилием, влияющим на их развитие. Кроме того, сохраняется разрыв в доступе к образованию и репродуктивным правам.

Особую озабоченность экспертов вызывает «идеальный шторм» из психических расстройств, ожирения и цифровых угроз. Пандемия COVID-19 усугубила эти проблемы, ограничив доступ к поддержке.

Эксперты призывают усилить защиту от насилия и кибербуллинга, развивать городскую среду с учетом потребностей молодежи, ограничить агрессивный маркетинг, ориентированный на подростков, а также вовлекать молодежь в разработку экологических программ.

Комиссия настаивает на создании конфиденциальных служб поддержки, способных оперативно реагировать на потребности этой возрастной группы.

Ранее ученые выяснили, как соцсети влияют на подростков с психическими расстройствами.