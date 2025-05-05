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Ученые выяснили, как соцсети влияют на подростков с психическими расстройствами

NHB: подростки с психическими расстройствами проводят больше времени в соцсетях
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Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Кембриджского Университета выяснили, что молодые люди с психическими расстройствами проводят больше времени в социальных сетях и имеют другие ощущения от этого, чем те, у кого нет таких проблем. Особенно это касается подростков с «внутренними» расстройствами, такими как тревожность и депрессия. Такие подростки чаще сравнивают себя с другими, испытывают изменения настроения из-за лайков и комментариев, а также жалуются на нехватку самоконтроля в отношении времени, проведенного в интернете. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Исследование основано на данных опроса 3340 подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Оно стало одним из первых, которое использует клинические оценки психического здоровья для изучения поведения в социальных сетях. Оказалось, что подростки с психическими расстройствами проводят в социальных сетях в среднем на 50 минут больше в день, чем те, у кого нет таких расстройств.

Социальные сети влияют на подростков с внутренними расстройствами особенно сильно. Они чаще других жалуются на сравнение себя с другими и чувство неудовлетворенности количеством «друзей» в интернете. Такие социальные сравнения, по словам ученых, могут усиливать чувства неуверенности и отверженности, особенно для тех, кто уже страдает от психических проблем.

«Это исследование не устанавливает причинно-следственную связь, но оно показывает, что подростки с психическими расстройствами используют социальные сети по-другому», — отметила Луиза Фасси, ведущий автор исследования.

Ученые предполагают, что психические расстройства могут изменять поведение подростков в интернете, а, возможно, сами социальные сети способствуют ухудшению их состояния.

Ранее ученые научились предсказывать возраст начала болезни Альцгеймера.

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