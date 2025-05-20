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Ученых озадачил процесс появления на свет детенышей китов

FMS: детеныши горбатых китов рождаются во время путешествий
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Vanessa Risku/droning_my_sorrows/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Горбатые киты, как долго считалось, приплывают в теплые тропические воды, чтобы родить своих детенышей. Однако ученые из Австралии и Новой Зеландии выяснили, что это не обязательно. Исследователи обнаружили, что киты успешно рожают малышей намного южнее — у берегов Тасмании и Новой Зеландии. Это примерно на 1500 километров дальше от традиционных мест рождения. Работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Ведущая автор исследования, аспирантка Джейн Макфи-Фрю, впервые обратила внимание на необычное явление в июле 2023 года, когда увидела новорожденного китенка у входа в крупный порт Ньюкасла в Австралии. Это удивило ее — ведь по общепринятому мнению, детеныши появляются только в более теплых водах. Но, как оказалось, такие случаи не редкость.

В рамках исследования ученые проанализировали более 200 наблюдений детенышей китов за последние десятилетия. Многие из них были зафиксированы вдоль австралийского побережья и в Новой Зеландии — далеко от мест, которые раньше считались «родильными домами» для китов.

Новорожденные киты слабы и плохо плавают. Если они появляются не в защищенных и теплых заливах, а на открытых участках пути, им приходится преодолевать большие расстояния сразу после рождения. Это делает их особенно уязвимыми. Кроме того, часть детенышей попадает в опасные зоны — например, вблизи портов, где активное судоходство.

Ученые пока не знают точного ответа на вопрос, почему киты плывут к тропикам. Возможно, в тропических водах проще выживать — там меньше хищников и теплее вода. Но если детеныши появляются и на юге, это означает, что поведение китов может быть более гибким, чем думали ранее.

Авторы исследования считают, что охранять нужно не только традиционные районы рождения китов, но и те места, где они могут рожать по пути. Это особенно актуально сейчас, когда численность китов восстанавливается после десятилетий охоты, и они возвращаются к старым, ранее забытым маршрутам.

«То, что раньше казалось редкостью, возможно, всегда было частью их поведения», — отметила Джейн Макфи-Фрю. — «Просто китов стало больше, и мы начали замечать то, чего раньше не видели».

Ранее ученые обнаружили 71 новый вид пчел.

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