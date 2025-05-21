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Эксперт рассказал, кого чаще кусают комары

Эксперт Филёва: комары чаще кусают людей с I группой крови
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Shutterstock

Людей с I группой крови чаще остальных кусают комары. Об этом эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала каналу RT.

По ее словам, обладатели II группы привлекают насекомых меньше, а вот носители III и IV группы практически не страдают от нападений кровососущих. Кроме того, комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого человеком углекислого газа. При выполнении физических упражнений дыхание происходит активнее и выделяется больше углекислого газа, что привлекает насекомых. Беременные женщины и люди с избыточным весом также выделяют углекислый газ интенсивнее остальных.

Комарам также нравятся определенные запахи и высокая температура тела. Так, комаров привлекают люди с заболеваниями печени и почек, источающие запах аммиака, и с сахарным диабетом, от которых пахнет ацетоном. Высокая же температура тела облегчает насекомым добычу крови. Поэтому комары больше кусают человека в самые теплые места — в шею, за ушами и в районе подмышек.

19 мая сообщалось, что ученые нашли уязвимое место у малярийного паразита.

Ранее россиянам перечислили растения, которые защитят от комаров в доме.

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