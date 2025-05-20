Россия планирует направить 4,5 трлн рублей на космическую отрасль до 2036 года

Мишустин: развитие космоса в РФ потребует около 4,5 трлн рублей до 2036 года

Россия планирует инвестировать около 4,5 трлн рублей в космическую отрасль до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии, посвященной космической деятельности, передает ТАСС.

На первые три года реализации программ выделяется примерно 1 трлн рублей.

Основные направления инвестирования будут включать корректировку стратегических планов в сотрудничестве с «Роскосмосом», коммерциализацию космических продуктов и услуг, а также привлечение частных инвестиций для развития стартапов и инновационных производств.

Как отметил Мишустин, «предстоящий масштаб работ требует разумного использования ресурсов. Важно создать условия для сотрудничества государства и бизнеса, что откроет возможности для технологических стартапов и новых производств».

Финансирование будет направлено на реализацию программ, включая создание российской орбитальной станции, пилотируемые полеты и массовый выпуск спутников.

Также Мишустин заявил о необходимости ускорения строительства полностью отечественной орбитальной станции. По его словам, она станет универсальной платформой для научных исследований и испытания новых технологий.

Ранее Дональд Трамп предложил вывести МКС из эксплуатации к 2030 году.