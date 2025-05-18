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Ученые рассказали о необычном гуле, охватившем Землю

Сейсмологи зафиксировали колебания земной коры по всему миру
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Depositphotos

В разных уголках планеты сейсмологи зафиксировали странные колебания земной коры. Они продолжались девять дней и были равномерными, сообщается в журнале Seismological Research Letters.

Каждая волна длилась 92 секунды. Их можно было ощутить даже в таких удаленных регионах, как Арктика и Антарктика. Ученые назвали новое явление «неопознанным сейсмическим объектом». Исследователи отметили, что оно отличалось регулярностью и ритмичностью, которые не характерны для традиционных землетрясений или иных известных геологических процессов.

Одна из гипотез, которую выдвинули специалисты, предполагает, что эти синхронные удары, схожие с гулом, могли быть вызваны столкновением морских волн, отражающихся от берегов материков и островов. Происходят каждые полторы минуты и повторяются свыше десяти тысяч раз. В естественных условиях такие удары могут повторяться каждые полторы минуты.

До этого ученые из Института исследований Тибетского нагорья Китайской академии наук изучили воздействие землетрясений на леса. Они пришли к выводу, что сейсмические толчки способны серьезно нарушать лесную экологию, восстановление которой занимает десятки лет.

Ранее ученые раскрыли тайну образования древних континентов Земли.

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