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Ученые выяснили, что землетрясения причиняют огромный ущерб лесам

NatGeo: землетрясения вредят лесам в четыре раза больше, чем меняющийся климат

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Эрик Сиднер/Architectural Photography Awards

Ученые из Института исследований Тибетского нагорья Китайской академии наук изучили воздействие землетрясений на леса. Они пришли к выводу, что сейсмические толчки способны серьезно нарушать лесную экологию, восстановление которой занимает десятки лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда проанализировала данные за последние 120 лет о состоянии лесов в семи горных регионах мира, на которые приходится 23% лесного покрова Земли. Специалисты определили связь между шириной годичных колец и внешними условиями, чтобы выявить особые сейсмические эффекты.

Исследователи выявили природные зоны, испытавшие значительные по силе землетрясения с начала 1900-х годов. Оказалось, что в Северной Америке, на Тибетском нагорье и в Новой Зеландии восстановление лесов после подземных толчков заняло 10-15 лет.

Разрушительное воздействие тектонических процессов на лесные экосистемы связано с трещинами в почве, возникающими при сильных сотрясениях земли. В регионах с обильными осадками появление таких трещин ускоряет вымывание питательных веществ и эрозию. Леса в более засушливых регионах сохраняют большую устойчивость при землетрясениях.

Ученые отметили, что адаптация лесов к изменению климата занимает в среднем до пяти лет, тогда как для восстановления от последствий сейсмических толчков может потребоваться до 20 и более лет.

Ранее в России нашли причину вызываемых человеком землетрясений.

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