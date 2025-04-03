Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну образования древних континентов Земли

Nature: особый химический состав земной коры возник 4 млрд лет назад
close
NASA

Международная команда ученых под руководством австралийских специалистов из Университета Маккуори обнаружила, что химический состав первых континентальных пород Земли, сформировавшихся около 4,5 млрд лет назад, почти идентичен современной коре. Открытие ставит под сомнение прежние теории о начале тектоники плит. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые создали математические модели условий гадейского эона (4,5–4,0 млрд лет назад), когда поверхность Земли представляла собой океан магмы. Расчеты показали, что химический дисбаланс между корой и мантией мог возникнуть без субдукции — просто из-за разделения металлического ядра и силикатных пород.

Это значит, что ранняя кора Земли уже содержала характерные химические маркеры, которые раньше связывали исключительно с тектоникой плит, включая аномально низкое содержание ниобия.

Такие особенности могли возникнуть еще до начала субдукции — в процессе формирования земного ядра, когда ниобий «утонул» в металлическом ядре планеты.

Кроме того, метеоритная бомбардировка (4,0–3,8 млрд лет назад) и фрагментация коры сыграли ключевую роль в «созревании» континентов. Тектоника плит, вероятно, началась прерывисто и лишь позже стала непрерывной.

Раньше считалось, что тектоника запустилась не раньше 3 млрд лет назад — теперь ясно, что химическая «подпись» континентов возникла гораздо раньше.

Понимание ранней геодинамики Земли помогает предсказать, как формируются континенты на других планетах и где искать обитаемые миры.

Ранее ученые обнаружили гигантские волны в мантии Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами