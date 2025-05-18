Ракета-носитель не смогла вывести на орбиту индийский спутник EOS-09

Ракета-носитель PSLV-XL не смогла вывести на орбиту спутник EOS-09 из-за технических проблем в третьей ступени в ходе полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

Ракета стартовала с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в юго-восточной Индии в 05:59 по местному времени (03:29 мск).

Спутник, рассчитанный на пять лет работы, должен был делать снимки высокого качества в любых погодных условиях. Его радар с синтезированной апертурой обладает разрешением до одного метра.

Аппарат весом 1696 кг должен был войти в орбитальную группировку индийских радарных спутников, которые используются для радиолокационной съемки в сельском и лесном хозяйстве, для изучения состояния грунта и поверхностных вод, для картографирования наводнений и в военной разведке. Они летают на низкой околоземной орбите, примерно в 535 километрах над Землей.

В январе ISRO успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58 со спутником XPoSat в рамках исследования по изучению черных дыр. Индия стала второй страной после США, обладающей станцией для исследования черных дыр и нейтронных звезд. Установленное на ракете PSLV-C58 оборудование позволит провести еще 10 научных экспериментов.

Ранее Китай успешно запустил шесть спутников.