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Индия запустила в космос новый спутник

Индия запустила в космос спутник для исследования черных дыр

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58 со спутником XPoSat в рамках исследования по изучению черных дыр. Об этом сообщается на сайте ISRO.

Ракеты была запущена с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где находится Космический центр имени Сатиша Дхавана.

Отмечается, что XPoSat — первый специализированный научный аппарат ISRO, предназначенный для исследований в области космических измерений рентгеновского изучения небесных объектов. Спутник оснащен POLIX (рентгеновский поляриметр для астронаблюдений) и XSPECT (устройство для рентгеновской спектроскопии и хронометрирования).

Индия стала второй страной после США, обладающей станцией для исследования черных дыр и нейтронных звезд. Установленное на ракете PSLV-C58 оборудование позволит провести еще 10 научных экспериментов.

В сентябре 2023 года Индия успешно провела четвертый этап в рамках миссии автоматической космической станции Aditya-L1 по исследованию Солнца.

Миссия была запущена при помощи ракеты-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL с шестью навесными двигателями. К такой конфигурации в первый раз прибегли во время запуска первого в Индии лунного зонда «Чандраян-1» в октябре 2008 года.

Станция Aditya-L1 стала первой в Индии космической миссией типа обсерватории для изучения Солнца. В ближайшее время аппарат должен выйти на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца находятся на одном уровне.

Ранее Турция анонсировала запуск своего первого спутника.

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