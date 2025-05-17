Китай успешно запустил шесть спутников

Китайская ракета «Чжуцюэ-2Е» успешно вывела на орбиту шесть спутников

Китайская ракета-носитель «Чжуцюэ-2Е» успешно вывела на орбиту шесть космических аппаратов. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Запуск ракеты состоялся 17 мая в 07:12 по мск со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной неподалеку от космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

После отделения от носителя все спутники успешно вышли на заданные орбиты. Среди них три спутника дистанционного зондирования Земли и три аппарата для демонстрации технологий в интересах различных академических учреждений.

Ракета среднего класса «Чжуцюэ-2Е» может выводить на низкую околоземную орбиту высотой 200 км полезную нагрузку массой до 6 тонн, а на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км — до 4 тонн.

Запуск был осуществлен компанией LandSpace Technology Corporation, китайским поставщиком коммерческих космических миссий.

15 мая Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового ракетного двигателя, который работает на кислороде и метане.

Ранее Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19».