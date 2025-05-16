В России запечатлели падение метеора

В Демском районе Уфы камера домофона запечатлела падение метеора. Видеозапись размещена в Telegram-канале Ufa_rb.

Падение космического тела на фоне ночного неба сняли в 23:18 по местному времени (21:18 мск), говорится в публикации.

В феврале NASA сообщило, что шансы падения на Землю астероида 2024 YR4 через восемь лет сократились вдвое — до 1,5 %. Он был обнаружен в декабре 2024 года.

По данным наблюдений, астероид 2024 YR4 диаметром около 60 метров оказался не привычной «картофелиной», как большинство астероидов, а скорее плоским диском, напоминающим хоккейную шайбу. Кроме того, он вращается с очень высокой скоростью — один оборот каждые 20 минут. Предполагается, что астероид произошел из главного пояса между Марсом и Юпитером и богат силикатами.

Последний раз столь крупный астероид представлял серьезный риск в 2004 году: тогда объект под названием Апофис имел 2,7% шансов столкновения с Землей в 2029 году, но последующие наблюдения исключили такую возможность.

Ранее были названы главные астрономические события весны 2025 года.