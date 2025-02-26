Кровавая Луна и метеоритный дождь: названы главные астрономические события весны 2025

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали главные астрономические события, которые произойдут весной 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В последний день зимы 28 февраля случится редкий парад планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в линию на небосводе. Это явление совпадет с новолунием, что создаст идеальные условия для наблюдения. Венеру, Юпитер, Меркурий и Марс можно будет увидеть без специального оборудования, а для Урана, Нептуна и Сатурна потребуется бинокль или телескоп.

В пятницу, 14 марта 2025 года произойдет полное лунное затмение, во время которого Луна приобретет красноватый оттенок. Это явление, известное как «Кровавая Луна», будет видно на большей части России. Красный цвет объясняется преломлением солнечного света в земной атмосфере. Для наблюдения не требуется специального оборудования, но важно выбрать место с минимальным световым загрязнением.

В субботу, 29 марта 2025 года жители северных и восточных регионов России смогут увидеть частное солнечное затмение. Луна закроет часть солнечного диска, но для безопасного наблюдения потребуются специальные солнечные фильтры или очки.

Весной 2025 года ожидаются два ярких метеорных потока: Лириды и Эта-Аквариды. Лириды будут активны с 16 по 25 апреля, а их пик придется на ночь с 21 на 22 апреля. Эта-Аквариды можно будет наблюдать с 19 апреля по 28 мая, с максимальной активностью в ночь с 5 на 6 мая. Для лучшего обзора рекомендуется выбрать темное место за городом.

В марте 2025 года кольца Сатурна станут практически невидимыми из-за минимального угла наклона относительно Земли. Это явление связано с орбитальным движением планеты. Кольца снова станут заметны лишь через несколько лет.

Кроме того, в четверг, 20 марта 2025 года наступит день весеннего равноденствия, когда день и ночь будут равны по продолжительности. Это событие знаменует начало астрономической весны.

Ранее стало известно о мощном выбросе плазмы на Солнце в сторону Земли.