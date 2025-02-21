Угроза столкновения астероида с Землей в 2032 году значительно снизилась

Шансы на то, что астероид 2024 YR4, способный уничтожить целый город, столкнется с Землей через восемь лет, сократились вдвое – до 1,5 %. Об этом сообщает NASA.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. Его диаметр оценивается в 40–90 метров. Это не глобальная угроза, но при падении он мог бы разрушить город.

Последний раз столь крупный астероид представлял серьезный риск в 2004 году: тогда объект под названием Апофис имел 2,7 % шансов столкновения с Землёй в 2029 году, но последующие наблюдения исключили такую возможность.

Астрономическое сообщество ожидало снижения вероятности столкновения YR4 с Землей и полагает, что вероятность столкновения к 22 декабря 2032 года в конечном итоге упадет до нуля.

Изначально вероятность удара достигала 3,1 % – это был самый высокий показатель среди современных прогнозов для подобных крупных астероидов. Однако обновленные данные NASA снизили этот показатель до 1,5 %, а расчеты Европейского космического агентства *ESA) показали еще меньшую вероятность – 1,38 %.

По словам Рихарда Мойссля, главы отдела планетарной защиты ESA, этот процесс ожидаем: расчетная зона возможного столкновения постепенно «смещается» от Земли. Вероятность удара может еще незначительно колебаться, но вскоре, вероятно, опустится ниже 1 %.

Пока остаётся 0,8 % вероятности, что астероид ударит не Землю, а Луну. В следующем месяце к объекту будет приковано внимание мощного телескопа Джеймс Уэбб, который поможет уточнить его траекторию.

Ранее в NASA забили тревогу из-за возможного столкновения астероида с Землей.