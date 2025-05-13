На Солнце произошла сильная вспышка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X», — говорится в сообщении.

Предварительный балл — X1.2.

Отмечается, что это первое событие данного класса после примерно 1,5 месячного перерыва.

По данным ученых, вспышка произошла на западном краю Солнца и опасности для Земли не представляет.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев ранее рассказал, что магнитных бурь на Земле в 2025 году стало намного больше, хотя число вспышек, произошедших на Солнце, снизилось. По его словам, в январе-апреле 2024-го произошло восемь вспышек высшего балла X. За аналогичный период текущего года их было пять. Количество вспышек среднего балла М оказалось на 20 меньше — 150. Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965).

Ранее россиянам объяснили, о чем говорит ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.