Программа российских ученых назвала оптимальный регион России для пенсионеров

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) при участии коллег из НИУ ВШЭ разработали первую в своем роде интеллектуальную систему KISA (Knowledge-based Intelligence for Sustainability Assessment), которая с помощью искусственного интеллекта анализирует устойчивость российских регионов по экологическим, экономическим и социальным показателям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

По данным Всемирного банка, Россия занимает третье место в Европе и Центральной Азии по уровню межрегионального неравенства. При этом традиционные методы оценки требуют значительных временных и финансовых затрат, а их результаты часто субъективны. Новая система решает эти проблемы, позволяя получать объективную оценку всего за три минуты вместо нескольких дней.

KISA работает на основе анализа открытых данных Росстата за 2000-2024 годы. Пользователь может задать запрос обычным языком, например, попросив подобрать регион с мягким климатом, хорошей экологией и развитой медициной для комфортной жизни на пенсии. Система не только формирует рейтинг регионов, но и визуализирует результаты на карте, используя цветовую индикацию от зеленого (идеальное соответствие) до красного (плохое соответствие).

По словам разработчиков, в тестовом режиме система рекомендовала Саратовскую область как оптимальный вариант для пенсионеров. Точность оценок KISA составляет 68% по сравнению с экспертными заключениями, при этом финансовые затраты сокращаются в 16 раз благодаря отсутствию необходимости привлекать специалистов.

Разработка получила свидетельство о государственной регистрации и может применяться как для государственного управления, так и для личного использования гражданами, выбирающими место для проживания.

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