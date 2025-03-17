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Российские ученые превратили токсичные нефтяные отходы в дорожный грунт

В ПНИПУ изучили свойства техногенного грунта из сернисто-щелочных нефтеотходов
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ученые Пермского Политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод превращения ядовитых сернисто-щелочных отходов нефтедобычи в безвредный дорожный грунт, пригодный для сурового российского климата. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Сернисто-щелочные отходы, образующиеся при очистке нефти, обладают высокой токсичностью, и их утилизация требует значительных затрат. Исследователи предложили способ переработки этих веществ в ячеистый силикатный материал, не вредящий окружающей среде.

Для испытаний политехники создали образец грунта, смешав сернисто-щелочные отходы с аморфным трепелом (осадочной породой) и подвергнув смесь термической обработке при температуре 700°С. Затем образцы прошли циклы замораживания (-20°С) и оттаивания (6°С), чтобы оценить их устойчивость к зимним условиям.

«После первого цикла замораживания-оттаивания удельное сцепление грунта снизилось в два раза, а к десятому циклу — еще на 15%. Модуль деформации при сжатии также уменьшился вдвое, но с третьего по десятый цикл вырос на 70%. При этом плотность техногенного грунта на 30% ниже, чем у природного, что снижает нагрузку на основание», — отметила Екатерина Гаврилова, ассистент кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ.

Использование техногенного грунта не только решает проблему утилизации токсичных отходов, но и позволяет экономить природные ресурсы, считают авторы разработки.

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