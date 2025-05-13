В России заявили о плохом знании факторов полетов на Марс

Полет на Марс вызывает вопросы в связи со слабой изученностью влияния заряженных частиц на человеческий организм. Об этом ТАСС заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он отметил, что у пилотируемой космонавтики имеется будущее, например, есть программа построения Россией и Китаем лунных баз, но, по оценке президента РАН, полет на Марс является более сложной задачей, чем миссии на Луну, так как его продолжительность составит 250 суток.

«Есть тяжелые заряженные частицы, мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в космосе», — пояснил Красников.

В начале мая сообщалось, что в рамках бюджета на 2026 год президент США Дональд Трамп планирует выделить более $8 миллиардов на программы NASA, связанные с исследованиями Луны и Марса.

Ранее США поделились с объединением «Пять глаз» данными о действиях РФ и КНР в космосе.