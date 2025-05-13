Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о плохом знании факторов полетов на Марс

Президент РАН Красников: полет на Марс вызывает вопросы из-за заряженных частиц
close
ESA/DLR/FU Berlin, NASA MGS MOLA Science Team

Полет на Марс вызывает вопросы в связи со слабой изученностью влияния заряженных частиц на человеческий организм. Об этом ТАСС заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он отметил, что у пилотируемой космонавтики имеется будущее, например, есть программа построения Россией и Китаем лунных баз, но, по оценке президента РАН, полет на Марс является более сложной задачей, чем миссии на Луну, так как его продолжительность составит 250 суток.

«Есть тяжелые заряженные частицы, мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в космосе», — пояснил Красников.

В начале мая сообщалось, что в рамках бюджета на 2026 год президент США Дональд Трамп планирует выделить более $8 миллиардов на программы NASA, связанные с исследованиями Луны и Марса.

Ранее США поделились с объединением «Пять глаз» данными о действиях РФ и КНР в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами