Трамп намерен выделить более $8 миллиардов на программы NASA

Трамп выделит более $8 миллиардов на программы, связанные с Луной и Марсом

В рамках бюджета на 2026 год президент США Дональд Трамп планирует выделить более $8 миллиардов на программы NASA, связанные с исследованиями Луны и Марса. Это следует из проекта федерального бюджета, опубликованного в пятницу Белым домом, сообщает РИА Новости.

Проект предполагает существенное увеличение финансирования космической программы США с акцентом на ускорение освоения Луны и Марса. Более $7 миллиардов направлено на реализацию лунной миссии NASA, целью которой является опережение Китая в возвращении человека на спутник Земли.

Кроме того, запланированы дополнительные инвестиции в размере $1 миллиарда для реализации долгосрочных программ, ориентированных на подготовку будущей экспедиции человека на Марс.

В документе подчеркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.

В марте Трамп заявил, что его страна станет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе и за его пределами. Он отметил, что его администрация планирует усилить позиции США в качестве ведущей космической державы.

Ранее США поделились с объединением «Пять глаз» данными о действиях РФ и КНР в космосе.