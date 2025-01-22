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Ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите

ActAstro: трос с солнечными панелями позволит МКС сохранять орбиту без топлива
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«Роскосмос»

Итальянские ученые из Падуанского университета предложили метод, который позволит поддерживать Международную космическую станцию (МКС) на стабильной высоте без необходимости расходовать топливо. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Astronautica (ActAstro).

Орбита МКС постоянно снижается из-за взаимодействия с атмосферой на высоте 400 километров над Землей. За 25 лет существования станции на нее доставили сотни тонн ракетного горючего на основе гидразина для выполнения орбитальных маневров.

В новом исследовании специалисты разработали концепцию так называемого «фотовольватического троса без покрытия» (BPT), основанную на доработанной конструкции электродинамического троса (EDT).

Основная идея BPT и EDT в целом заключается в том, чтобы поместить проводящую стрелу в магнитное поле и использовать природные магнитные силы в окружающей среде для создания подъемной силы.

В практическом плане это предполагает использование большого проводящего стержня, который будет действовать как зонт, поднимаемый ветром. В качестве ветра выступит магнитное поле планеты.

Авторы проекта предложили частично покрыть BPT солнечными панелями, которые обеспечат трос энергией для генерации собственного магнитного поля без необходимости использовать энергосистему МКС.

Согласно расчетам команды, для удержания станции на стабильной орбите потребуется трос длиной 15 километров и толщиной 2,5 сантиметра, на 97% покрытый солнечными батареями с одной стороны.

МКС почти наверняка не получится оснастить подобной конструкцией до конца срока службы орбитальной базы в 2031 году. Однако идея может быть востребована при проектировании новых космических станций, которые заменят МКС в будущем.

Ранее российский космический корабль «Прогресс» поднял орбиту МКС на 3,2 километра.

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