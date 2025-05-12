В России появится научно-технологический центр «‎Долина Физтеха»‎

Правительство Российской Федерации приняло решение о создании научно-технологического центра «‎Долина Физтеха»‎ в Московской области. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова передает РИА Новости.

Мишустин уточнил, что правила по обеспечению центра уже утверждены, как и его основные направления.

«Такие площадки – важный инструмент поддержки технологических компаний. Он помогает коммерциализировать и внедрять результаты исследований и технические разработки», — сказал премьер.

В кабмине рассказали‎, что центр появится в Долгопрудном Московской области. Там будут научно-исследовательские лаборатории и производственные площадки. Проект планируют реализовать к 2039 году. Таким образом появится 6,3 тысячи рабочих мест, заключили в Правительстве.

До этого на совещании с вице-премьерами Мишустин анонсировал посещение регионов Дальнего Востока и Сибири. Там он планирует провести совещаний по продовольственной безопасности. Однако список конкретных регионов для поездки премьера еще не определен.

12 мая сообщалось, что Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для представителей бизнеса в Курской области.

Ранее Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе.