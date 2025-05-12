Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится научно-технологический центр «‎Долина Физтеха»‎

Мишустин: кабмин принял решение создать научный центр «‎Долина Физтеха»‎
close
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Российской Федерации приняло решение о создании научно-технологического центра «‎Долина Физтеха»‎ в Московской области. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова передает РИА Новости.

Мишустин уточнил, что правила по обеспечению центра уже утверждены, как и его основные направления.

«Такие площадки – важный инструмент поддержки технологических компаний. Он помогает коммерциализировать и внедрять результаты исследований и технические разработки», — сказал премьер.

В кабмине рассказали‎, что центр появится в Долгопрудном Московской области. Там будут научно-исследовательские лаборатории и производственные площадки. Проект планируют реализовать к 2039 году. Таким образом появится 6,3 тысячи рабочих мест, заключили в Правительстве.

До этого на совещании с вице-премьерами Мишустин анонсировал посещение регионов Дальнего Востока и Сибири. Там он планирует провести совещаний по продовольственной безопасности. Однако список конкретных регионов для поездки премьера еще не определен.

12 мая сообщалось, что Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для представителей бизнеса в Курской области.

Ранее Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами